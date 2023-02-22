محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار وتفعيل مبادرة "دواوين حكومية بلا أمية"

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار وتفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية للقضاء على الأمية، وذلك فى ضوء رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشر.

و كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وتنفيذًا لذلك واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار متابعة المشروع القومى لمحو الأمية، والمساهمة فى ملحمة القضاء على الأمية للوصول إلى "محافظة بلا أمية"، حيث تم عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبى طالب بمجمع المدارس بالبيطاش لـ 74 من المواطنين بنطاق حى العجمى الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف على قدراتهم ومدى احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأميه وإعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم والتى أشرف عليها هدى ابو كليلة رئيس حى العجمى.

كما تم توعية الدارسين حول القضية السكانية والحد من التسرب من التعليم، وتم الإعلان عن موعد القوافل السكانية التى ينظمها الحى ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة وموعد اللقاء الجماهيرى للحى.

وأكد اللواء محمد الشريف، على أن المحافظة تستهدف القضاء على الأمية وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة فى القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.