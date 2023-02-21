حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمكنت من إزالة 12 حالة تعدى ومتغير مكاني بعزب خطاب ومحسن نمرة 10 ومحسن الصغري ولاشين، عبارة عن أسوار ومباني مخالفة تم ازالتها حتي سطح الأرض، وكذا إزالة حوائط وغرف حتى سطح الأرض بالعقار الكائن 211 شارع جمال عبد الناصر بمنطقة فيكتوريا

ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة للتصدي لأعمال البناء المخالف بأحد العقارات الكائنة شارع 25 مستشارين، وتم إزالة قواطيع حوائط داخلية مخالفة بالدور الأول وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنجع كاتب، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض تم إزالتها بالكامل.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.