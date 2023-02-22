محافظة الإسكندرية تصدر 1981 رخصة للإعلانات و10 لهدم المبانى الآيلة للسقوط

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معدلات الإنجازات بالمركز النموذجى للخدمات بالمحافظة، حيث وجه إيمان جابر مدير المركز، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، واتباع الأساليب والطرق الحديثة التى تواكب سياسة الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن المحافظة اتخذت خطوات ثابتة نحو التحول الرقمى وقامت بتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة لمنظومة التحول الرقمى بنطاق الأحياء ورفع كفاءة وتأهيل العاملين فى مجال التحول الرقمى.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المركز النموذجى للخدمات قام خلال شهر يناير الجارى باستخراج نحو56 رخصة أشغال طريق (للاعمال الانشائية التى تتم فى أى مبنى سواء ترميم أو هدم وتقوم باشغال حرم الطريق )، كما تم إصدار 1981 رخصة إعلان للاعلانات التجارية على المحال أو فى الشوارع، و51 رخصة ترميم (سواء كانت أعمال الترميم داخلية أو خارجية)، و1 رخصة ترميم وتدعيم وذلك للمبانى التى بحاجة إلى تدعيم للهياكل الخراسانية بأعمدة أو كمرات، و6 رخص تشطيبات خارجية، و3 رخص هدم وترميم (هدم جزء المبنى بهدف تخفيف الأحمال حفاظا على الجزء الباقى من المنبي)، و10 رخص هدم بقرار (للمبانى الآيلة للسقوط نظرا لكونها تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين).

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ أكدت إيمان جابر مدير المركز، بأن هناك عملية ربط مميكنة بين المركز وجميع أحياء المحافظة للتسهيل على المواطنين وتسريع الاجراءات، مشيرة إلى أن مسئولى المركز يقومون بمتابعة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة من المواطنين وإصدار أى رخصة فى أسرع وقت ممكن، مؤكدة بأنه على الرغم من أن مدة استخراج الرخصة تشمل المعاينة الميدانية وكذا الدراسة الهندسية والقانونية للموقع إلا أننا حرصين على إصدار أى رخصة فى أسرع وقت ممكن.