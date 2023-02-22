لماذا يصبح اللسان باللون الأبيض؟ طرق بسيطة لعلاجه

كتبت فاطمة خليل

يجب أن يكون اللسان الصحي ورديًا فاتحًا مع بعض اللون الأبيض على السطح، ولكن لا يجب أن يكون أبيض أو أصفر بالكامل، ولسانك علامة على صحة الفم الجيدة ويؤثر على مظهر فمك، ولكن مع تقدمك في السن، غالبًا ما يبدأ اللسان في الظهور باللون الأصفر أو الأبيض بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك سوء العناية بالفم والتدخين والوراثة واستهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، لذلك ، في حالة عدم قدرتك على زيارة طبيب أسنانك نقدم أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من اللسان الأبيض، بحسب موقع "Health".

كيف تتخلص من مشكلة بياض اللسان؟

اللسان الأبيض هو علامة على أن الجزء العلوي من لسانك أو الجزء العلوي منه قد طور غطاء أبيض سميك من جزيئات الطعام والجراثيم والخلايا الميتة قد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة ، ورائحة الفم الكريهة، واللسان المشعر، وضعف مظهر صحة الفم.

في حين أن وجود لسان أبيض لا يشير بالضرورة إلى مشكلة صحية خطيرة، إلا أنه قد يشير إلى سوء نظافة الأسنان، مما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة.

اللسان الأبيض يمكن أن يكون مشكلة شائعة في بعض الحالات يعاني منها الناس في مرحلة ما من حياتهم في حين أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب، فإن سوء نظافة الفم هي السبب الأكثر شيوعًا لذلك.

5 علاجات منزلية للسان أبيض

1. غسل فمك بالمياه المالحة

يعد الغسل بالماء المالح أحد أسهل العلاجات المنزلية وأكثرها فاعلية للتخلص من اللسان الأبيض.

للقيام بذلك ، قم بخلط ملعقة كبيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ وحرك المحلول في فمك لمدة 30 ثانية قبل بصقه. يحتوي الملح على خصائص مطهرة يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا في فمك وتقليل تراكم الغشاء الأبيض على لسانك.

2. كشط اللسان

طريقة أخرى بسيطة وفعالة لإزالة الطبقة البيضاء على لسانك هي استخدام مكشطة اللسان يمكنك العثور على كاشطات اللسان في معظم الصيدليات ، وهي مصممة لإزالة طبقة البكتيريا والحطام من لسانك بلطف ما عليك سوى وضع المكشطة في الجزء الخلفي من لسانك واسحبه إلى الأمام برفق، وغسل الفم بين كل تمريرة.

3. بكتيريا البروبيوتيك

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك ، مثل الزبادي أو اللبن الرايب ، في تعزيز التوازن الصحي للبكتيريا في فمك.

يمكن أن تساعد البروبيوتيك في تقليل نمو البكتيريا الضارة ومنع تراكم الغشاء الأبيض على لسانك.

4. المضمضة بالزيوت

تعتبر المضمضة بالزيوت من الممارسات القديمة التي تتضمن تحريك ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك لمدة 15-20 دقيقة قبل بصقها.

يعمل الزيت كمطهر طبيعي ، يزيل البكتيريا والحطام من فمك ويقلل من تراكم الغشاء الأبيض على لسانك.

5. صودا الخبز أو البيكربوناتو

صودا الخبز علاج طبيعي يمكن أن يساعد في معادلة الأحماض في فمك وتقليل تراكم البكتيريا على لسانك. اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية صغيرة من الماء لعمل عجينة واستخدميها لتنظيف لسانك.

استخدم الفرشاة برفق بحركة دائرية، مع التركيز على المناطق التي يظهر فيها الفيلم الأبيض بشكل أكثر وضوحًا.

اتبع هذه النصائح الوقائية للحصول على لسان صحي

1. الحفاظ على نظافة الفم الجيدة

الطريقة الأكثر فعالية لمنع بياض اللسان هي الحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدم الخيط يوميًا، واستخدم غسول الفم للحفاظ على نظافة فمك.

2. ابق رطبًا

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للوقاية من جفاف الفم ، والذي يمكن أن يساهم في بياض اللسان.

3. تجنب التدخين

يمكن أن يسبب التدخين مجموعة من مشاكل صحة الفم، بما في ذلك اللسان الأبيض يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل تراكم البكتيريا في فمك وتحسين صحة الفم بشكل عام.

4. تناول نظام غذائي صحي

قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة في نظامك الغذائي ، وتجنب الأطعمة السكرية والمعالجة التي يمكن أن تسهم في مشاكل صحة الفم. يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تعزيز صحة الفم الجيدة ومنع تراكم البكتيريا على لسانك.