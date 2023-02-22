لليوم التاسع.. الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بسجون الاحتلال الإسرائيلى

أ.ش.أ

واصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، خطواتهم النضالية (خطوات العصيان) رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، والتي تهدف إلى التضييق عليهم.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أعلن - أمس في بيان صحفي - أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع القادم، وذلك وفقًا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، والذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للأسرى.

ولفت إلى أنّ الأسرى، أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس، وستتوج خطوات (العصيان) الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحرّيّة أو الشهادة).

وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعّدت إدارة السجون من تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع يوم أمس الأقسام في سجن "جلبوع"، وفرضت عقوبات جماعية بحقّهم، وجددت إدارة السجن تهديداتها بحقّ الأسرى، واستدعت قوات إلى السجن، وكان من بينها قوات (المتسادا)، التي تعتبر من أكثر القوات عنفًا وبطشًا، علمًا أنّ أسرى "جلبوع" واجهوا الأسبوع المنصرم عملية قمع وتنكيل نُفّذت بحق الأسرى في قسم (1).

يذكر أنّ الأسرى - في الـ 14 من فبراير الجاري - شرعوا بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلًا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.

ودعا الأسرى الفلسطينيون أبناء شعبهم إلى أن يكون - يوم الجمعة المقبل - يوم غضب لنصرتهم ونصرة القدس.. وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بنهاية يناير الماضي، نحو (4780) منهم (29) أسيرة و(160) طفلًا.