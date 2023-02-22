كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع الهرم لإنشاء المترو

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب إدارة المرور حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط مجموعة من التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع الأهرام كليا فى المسافة من أمام شارع جمال عبد الناصر، وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية، منعا لزحام السيارات، حيث يستمر الإغلاق لحين انتهاء أعمال بدء الحفر والإنشاء بالمرحلة الثانية لمحطة مترو أنفاق المساحة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى عن أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قررت إجراء التحويلات اللازمة قبل عملية الغلق، وهى:

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع جمال عبد الناصر، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يساراً بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

- ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد وإستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

وأوضح المصدر أنه لضمان تحقيق السيولة المرورية الكافية لإستيعاب الحركة المرورية تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط الأعمال ومسار التحويلة المرورية الجديدة من حيث ( الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة)، وذلك لتوفير الحارات المرورية المناسبة.

وأضاف المصدر أن تلك الأعمال فى إطار إستكمال أعمال إستلام النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور- المساحة)، وستقوم الشركة المنفذة للأعمال بإستلام الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمحطة (المساحة)، بدايةً من أمام شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول ما يقرب من (300 م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.