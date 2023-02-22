اليوم السابع
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قوات إسرائيلية خاصة تقتحم البلدة القديمة فى "نابلس" واندلاع اشتباكات

الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:59 ص
قوات إسرائيلية خاصة تقتحم البلدة القديمة فى "نابلس" واندلاع اشتباكات الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة اليوم الأربعاء، البلدة القديمة في نابلس وسط تقارير عن اندلاع اشتباكات.

 

وقال سكان من (نابلس)، في إفادة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن هناك إصابات بالرصاص جراء اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة".

 


اسرائيل

نابلس

البلدة القديمة

اشتباكات



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