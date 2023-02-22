قطع المياه عن مدينة المنزلة وضعف ضغوط بالمطرية 9 ساعات لإجراء الصيانة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، قطع المياه غدا الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري، من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء من ذات اليوم عن مدينة المنزلة وبعض القري التابعة، وكذلك ضعف ضغوط المياة بمدينة المطرية، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتطهير الخزانات بمرفق المياة مما يستدعي تأثر عدد من المناطق بانقطاع وضعف ضغوط المياة

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، في هذا الشأن حيث يتم تنفيذ اعمال الصيانة الدورية وغسيل وتطهير الخزانات الارضية الرئيسية بالمحطة الجديدة والقديمة بمرفق مياة المطرية بالمنزلة..

وقد أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياة عنها تشمل مدينة المنزلة بالكامل وعدد من القري التابعة لرئاسة مركز المنزلة وهي قري الفروسات والعامرة الجديدة والطويل والعزيزة هذا كما تتأثر مدينة المطرية بضعف ضغوط المياة خلال الفترة المشار اليها

ووجه الدكتور مختار المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، والمحاسب نادرمحي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها..

وطالب محافظة الدقهلية المواطنين، قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، والوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.