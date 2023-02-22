قافلة الأزهر الطبية تختتم أعمالها بتقديم 7755 خدمة طبية مجانية بجنوب سيناء

كتب لؤى على

اختتمت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء، أعمالها مساء أمس الثلاثاء، بعد أن قدمت (7755) خدمة طبية مجانية لأهالي محافظة جنوب سيناء، تنوعت ما بين كشوف وفحوصات طبية وعمليات جراحية، على مدار 4 أيام متواصلة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة "مصطفى وعلي أمين الخيرية".

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن قافلة الأزهر الطبية باشرت أعمالها منذ صباح يوم السبت الماضي حتى مساء أمس الثلاثاء بمستشفى الزهراء العام بمدينة الطور، ومستشفى أبو رديس، وذلك في ظل إقبال كبير من الأهالي، حيث أجرت خلال 4 أيام (7653) كشفا وفحصا طبيا و(102) عملية جراحية في مختلف التخصصات، مثل عمليات المياة البيضاء وزرع العدسات، وعمليات الجراحة العامة وجراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعظام والأسنان وغيرها، وذلك بشكل مجاني تماما لأهالي جنوب سيناء.

وأضاف المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن القافلة ضمت 22 طبيبًا من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ونواب في كليات ومستشفيات جامعة الأزهر، في تخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، مع وجود معمل تحاليل متكامل مع القافلة، وكميات من الأدوية تم توزيعها بالمجان على الحالات.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.