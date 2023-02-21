جامعة الأزهر تفتتح معملى السموم وأبحاث تخزين الطاقة بكلية العلوم بأسيوط

كتب لؤى على

افتتحت جامعة الأزهر معملين أحدهما: للسموم، والآخر: لأبحاث تخزين الطاقة بكلية العلوم، والمقدم محنةً من دولة اليابان لكلية العلوم بفرع الجامعة بأسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بأسيوط، والدكتور ناكاجوا، والدكتور ميشيتا، ممثلي الوفد الياباني.

واكدت الجامعة ان ذلك يأتى في إطار التطور العلمي والأكاديمي في فرع جامعة الأزهر ب أسيوط بكلياته المختلفة، والذي نتج عنه حصول كليتي: العلوم بأسيوط، واللغة العربية بأسيوط على شهادة الجودة والاعتماد.

حضر الافتتاح الدكتور أبو بكر عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام رمضان، رئيس قسم الفيزياء، والدكتور الحسين محمد عبد الحكيم، المدرس بقسم البيولوجية الجزئية، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز، والدكتور محمد سيد إبراهيم قبيصي.

وعلى هامش افتتاح المعملين أقيمت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان: علمية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء HPLC مع مقدمة عن مقياس الطيف الكتلي M/S وتطبيقاته، حاضر في ورشة العمل: الدكتور ميشيتا، ممثل الوفد الياباني، ومنسق الورشة الدكتور حسام عسكر، ومقررو الورشة الدكتور محمد عبد الوهاب نصار، والدكتور الحسين محمد عبد الحكيم، وقد حضر ورشة العمل لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.