فتح باب التقدم إلكترونيا لمسابقة 30 ألف معلم 2023.. غدا

كتب محمود طه حسين

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التقدم لمسابقة 30 ألف معلم 2023، غدا الخميس إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث أعلنت الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى الأول والثانى والثالث للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أعلن أنه سيتم التقديم للمسابقة الأسبوع الجارى إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية إعتباراً من 23 فبراير 2023 حتى 9 مارس، على رابط بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدة أن شروط التقدم لمسابقة معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى "الأول والثاني والثالث"، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو الجهاز بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتابعت الوزارة أنه يجب ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد من المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية تعليم أساسي ابتدائي ومعلم فصل، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى، وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، على أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي و سداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير)، لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم أداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

وحددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة (PG) وصورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي

وذكرت الوزارة أنه لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).