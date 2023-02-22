عصير التفاح يساعد في تقليل الوزن وتخفيف الإمساك

كتبت رانيا عامر

م عصير التفاح له فوائد كثيرة، ووفقا لما نشره موقع minnetonkaorchards.كشفت دراسة طبية حديثة الفوائد المتعددة ل عصير التفاح ، ومدى تأثيره على الصحة العامة للأشخاص، ويحتوي التفاح على فيتامين سي، ويساعد في تقليل الوزن ، ويخفف من ألم الإمساك .

وفي السياق ذاته يعتبر عصير التفاح مفيد للحامل لاحتوائه على فيتامينات تفيد صحة الجنين. كما يوفر شرب كوب من العصير العديد من الفوائد الجمالية للشعر والبشرة. وأيضا الألياف الموجودة في قشور التفاح تساعد على الهضم ، بالإضافة الي ان التفاح ضروري لشفاء الجروح والكدمات في الجسم.

تتضمن فوائد عصير التفاح فيما يلي:

1. فيتامين سي للوقاية من السرطان

يحتوي عصير التفاح علي فيتامين سي الذي يحافظ علي تحسين الصحة العامة للأشخاص ، فإن إحدى أهم الوظائف التي يؤديها هي تقوية جهاز المناعة. وهو في حد ذاته مضاد للاكسدة في موسم البرد والإنفلونزا - فهو أحد أكثر الدفاعات شيوعًا ضد الزكام ، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

2. صحة القلب

عصير التفاح يحافظ على نظافة عروقك ونقائها ،ويشتهر عصير التفاح بخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، مما يساعد بدوره في الحفاظ على الشرايين نظيفة ، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3. تخفيف الإمساك (للأطفال والكبار!)

من المعروف أن الألياف والفركتوز في الفاكهة يساعدان في صحة الجهاز الهضمي ، والتفاح على وجه الخصوص إذا احتاجت معدتك إلى التهدئة. إذا كنت تبحث عن أفضل نوع من التفاح لاستخدامه كعلاج منزلي للإمساك.

4.المساعدة على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد طعم هذا العصير الحلو والفاكهة وكمية أكبر من المادة على قمع الشهية والرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات. لذا في المرة القادمة التي تبدأ فيها معدتك في الهدر بحثًا عن الأطعمة السكرية أو المالحة ، حاول أن تشرب كوبًا من عصير التفاح كوجبة خفيفة بعد الظهر.

5.صحة الكبد

عصير التفاح ليس مفيدة لقلبك ورئتيك فحسب ، بل يساعد في عملية الهضم بأكملها ، والتي يمكن أن تساعد في عمل الكبد بشكل صحيح.

6. العناية بالذاكرة

يعتبر التفاح مصدرًا جيدًا لمادة الكيرسيتين ، والمعروف أنها تحمي خلايا الدماغ من التلف والتعفن..

7. صحة الجلد

بفضل فيتامين C ، يمكن أن تساعد فوائد عصير التفاح أيضًا في الحفاظ على بشرتك صحية ومرنة. من المعروف أن العصير يساعد في منع ظهور التجاعيد وحب الشباب.

11. نمو الشعر

التفاح يحتوي على فيتامينات مختلفة يمكن أن تساهم في نمو الشعر وصحة فروة الرأس يحاول بعض الأشخاص أيضًا غسل شعرهم في عصير التفاح للحصول على تلك العناصر الغذائية من المصدر.