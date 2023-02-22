"طلاب طنطا " يحصدون 5 ميداليات ببطولة الكونغ فو للجامعات

أوضح رئيس جامعة طنطا أن التعديلات التي تم الموافقة عليها شملت إضافة علاوة 2009 وكذلك زيادة عدد شهور الميزة من 132 شهر لتكون 140 شهر، مضيفا أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي لكل من بلغ السن القانونية لبلوغ المعاش من المشاركين بالصندوق بدءا من 1 يوليو2022.

وجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل القائم على دراسة التعديلات واجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وعلى رأسهم الدكتور مدثر ابو الخير المستشار المالي للجامعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة وعزة جلال مدير التوجيه المالي بالصندوق.