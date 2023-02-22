"طلاب طنطا " يحصدون 5 ميداليات ببطولة الكونغ فو للجامعات

حصد طلاب جامعة طنطا 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم فى بطولة "الكونغ فو" للجامعات والمعاهد المصرية، ضمن الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية «الشهيد الرفاعي» رقم ( ٥٠ ) ، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.
فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 70 ك الطالب سيف الدين محسن المقيد بكلية التربية الرياضية، والمركز الثالث وبالميدالية البرونزوية وزن 60 ك الطالب احمد حمدى ابو العلا المقيد بكلية طب الأسنان، والمركز الثالث وبالميدالية البرونزية وزن 56 ك الطالب عمر أحمد محمد المقيد بكلية التربية الرياضية، والمركز الثالث والميدالية البرونزوية وزن 65ك الطالبة نورهان محمد السعيد المقيدة بكلية التربية الرياضية، والمركز الثالث والميدالية البرونزوية وزن 80 ك الطالبة مى احمد محمود المقيدة بكلية التربية الرياضية.
هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة بالمسابقة، معرباً عن تقديره بالإنجازات التى حققها الطلاب فى بطولة الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكداً حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات الرياضية المحلية والدولية، موجهاً الطلاب ببذل المزيد من الجهد في التدريب للمشاركة في المسابقات وحصد المراكز المتقدمة ورفع اسم الجامعة عالياً.
وكان أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعديلات المقدمة للائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة طنطا.
أوضح رئيس جامعة طنطا أن التعديلات التي تم الموافقة عليها شملت إضافة علاوة 2009 وكذلك زيادة عدد شهور الميزة من 132 شهر لتكون 140 شهر، مضيفا أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي لكل من بلغ السن القانونية لبلوغ المعاش من المشاركين بالصندوق بدءا من 1 يوليو2022.
وجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل القائم على دراسة التعديلات واجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وعلى رأسهم الدكتور مدثر ابو الخير المستشار المالي للجامعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة وعزة جلال مدير التوجيه المالي بالصندوق.
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