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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 744 عبوة من مستلزمات طب وزراعة الأسنان

الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:30 ص
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 744 عبوة من مستلزمات طب وزراعة الأسنان المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب وزراعة الأسنان، مع راكب قادم من دبي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، استوقف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وخاصة ما يخص مستلزمات الأسنان كونه يعمل نفس التخصص.
 
وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال و ياسر بليغ مامورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.
 
كلفت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كميات كبيرة من مستلزمات طب وزراعة الأسنان أخفاهم الراكب داخل الحقائب، تلاحظ للدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وجود رقم لحقيبة مع الراكب غير موجودة بصحبته.
 
 قام تامر قاسم مدير الجمرك بالتوجه إلي سير الحقائب وبصحبته بكري عزب رئيسي القسم بإدارة آمن الجمرك، وبالفعل طلبا من الراكب إحضارها لصالة الجمرك لاستكمال التفتيش، مما أسفر عن وجود كمية أخري من نفس المستلزمات المذكورة، قامت لجنة مكونة من هاني محمود و عماد صلاح و احمد عبد الواحد و حسام الشافعي وسامح سيد و كريم يوسف و محمود عباس مآمير الجمرك وحازم محمد علي وجمال السيد مديري الحركة بعد جرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغت 744 علبة بداخلهم مسامير ومستلزمات لزراعة الأسنان.
 
أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
المضبوطات (1)
 
المضبوطات (2)
 
المضبوطات (3)
 
المضبوطات (4)
 
المضبوطات (5)
 

 


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