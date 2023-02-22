ضبط المتهمين بقتل ديليفرى لسرقته فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص بغياب نجله (عامل توصيل طلبات بمطعم كائن بدائرة المركز) عقب خروجه من المحل عمله لتوصيل أحد الطلبات بدراجته النارية وبسؤال مدير المطعم محل عمل المتغيب أيد ما جاء بأقوال المُبلغ.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية توصلت جهوده إلى أن وراء واقعة غياب المذكور (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتها قررا باستدراج المجنى عليه بقصد سرقة الدراجة النارية الخاصة به عن طريق الاتصال بالمطعم محل عمل المجنى عليه ، وطلب توصيل بعض المأكولات إليهما بقرية بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، ولدى وصول المجنى عليه لتسليمهما الطلب قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حجارة على رأسه فسقط أرضًا وقاما بإيثاقه، واستوليا منه على مبلغ مالى كان بحوزته، ولدى قيام المجنى عليه بالاستغاثة تعدى أحدهما عليه بمطواة كانت بحوزته فأحدث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة فأودى بحياته، ثم قاما بإخفاء الجثة بدفنها بمنطقة زراعية بالقرية محل الواقعة ولدى قيامهما بالاستيلاء على الدراجة النارية تعطلت بهما فقاما بإلقائها بمصرف مائى بجوار محل الواقعة خشية افتضاح أمرهما (تم انتشالها بإرشادهما)، كما أرشدا عن مكان جثة المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.