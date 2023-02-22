"صحة الشرقية": إجراء 21 جراحة عظام للقضاء على قوائم الانتظار

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، نجاح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى أبو حماد المركزي، فى إجراء 7 عمليات جراحية متقدمة لتغيير مفاصل ركبة وفخذ للمرضى، وذلك ضمن قرارات علاج على نفقة الدولة دون تحملهم أي مبالغ مالية بجانب إجراء 14 عملية أخرى كبرى ومتوسطة، بقسم جراحة العظام بالمستشفى، ليصل إجمالي العمليات الجراحية التي تم أجريت خلال أسبوع إلى 21 عملية جراحية.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جراحات قوائم الانتظار تضمنت إجراء 3 عمليات استبدال مفصل ركبة بمفصل ركبة صناعي كامل أسمنتي مع تثبيت كسر بأسفل عظمة الفخذ في نفس الطرف لإحدى الحالات، وعمليتان استبدال مفصل الفخذ بنصف مفصل فخذ ثنائي القطب أسمنتي وعمليتان استبدال مفصل فخذ بمفصل فخذ لا أسمنتي كامل , لافتا إلى أن جميع العمليات الجراحية تمت بنجاح من خلال فريق طبي متميز ويتم متابعة الحالات بصفة دورية لحين تماثلهم للشفاء.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية، إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

ثمن المحافظ مجهودات مديرية الشؤون الصحية وسعيها الدائم بالتعاون مع المحافظة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى، والقضاء على قوائم الانتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.