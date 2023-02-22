شهادة النقض ببراءة سيدة الدقهلية من الإعدام بعد 4 سنوات بالبدلة الحمراء

الدقهلية: محمد الحبشى

ينشر " اليوم السابع" شهادة رسمية من محكة النقض ببراءة سيدة من حكم الإعدام بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد 6 سنوات من السجن والمحاكمة بينها 4 سنوات مرتدية البدلة الحمراء انتظارًا لتنفيذ حكم الإعدام.

وروت "كريمة.ا" لـ "اليوم السابع" تفاصيل تبرئتها بمحكمة النقض من حكم الإعدام ، قائلة :"تزوجت زوجى "محمد.ع" وأنحبت منه طفلتين، وفى نهاية عام 2017، أصيبت بكسر فى قدمى وجاء زوجى معى للمستشفى الدولى بالمنصورة وقاموا بعمل جبيرة من الجبس فى قدمى، بعدها عدنا لمسكننا، وذهب هو لأسرته فى مدينة منية النصر بالمحافظة وأصيبت ابنتى بالإعياء فتحركت معها متوجهة للمستشفى لعمل الفحوصات الطبية وعدنا مرة أخرى للمنزل".



النقض تنقذ سيدة من الإعدام وتبرئها بعد ارتدائها البدلة الحمراء 4 سنوات

وتابعت "كريمة":"غاب زوجى عن المنزل لمدة أسبوع كان متواجد خلاله عند أهله بمسقط رأسهم، بعدها عثرنا عليه فى إحدى الأراضى الزراعية بمعرفه الأهالى، وتفاجئت بعدها بأننى المتهمه فى قتله، وذلك بعد تحرير أهله لمحضر يتهمنى بإنهاء حياته، وتم إلقاء القبض عليا والبدء فى التحقيق معى، وتواصلت محاكمتى لمدة 6 أعوام، تركت فيهم طفلتين بدون سند فى الدنيا، حيث توفى والدهم ووالدتهم تواجه حكم الإعدام، ما استدعى لوضعهن فى إحدى دور الرعاية للحفاظ عليهم".

وتضيف "كريمة": "وخلال 6 أعوام من التقاضى قضيتهم خلف القضبان من بينهم 4 أعوام تحت حكم الإعدام مرتدية البدلة الحمراء وفى انتظار قرار محكمة النقض بقبول النقض أو رفضه، لكن خلال هذه المدة لم أترك فرض من الصلاة وأناجى ربى أن ينتقذنى لأنى بريئه من تلك التهمه، ومع خوفى الدائم من تنفيذ الحكم عليا بالإعدام لم أشك للحظة فى قدرة الله على إنقاذى من هذه الجريمة، وكنت دائمه التفكير فى فتياتى وعن مصيرهم ومستقبلهم من بعدى".