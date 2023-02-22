سفير فلسطين: طلبنا عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة عدوان إسرائيل

كتب أحمد جمعة

أعلن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم اليوم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحات لوكالة "وفا" الرسمية إن "الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه اليوم الأربعاء ارتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين".

وشدد، أنه "لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحّدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة".

وأكد أن "الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل حكومة يمينية إرهابية تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الجرائم اليومية بحق شعبنا، والضغط الفوري لوقف الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال برئاسة نتنياهو ومساعديه قطعان المستوطنين، بحق أبناء شعبنا".