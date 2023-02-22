اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:22 م
أكرم القصاص
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روسيا اليوم: إخلاء موظفى السفارة الأمريكية فى لندن وتطويق المنطقة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:17 م
روسيا اليوم: إخلاء موظفى السفارة الأمريكية فى لندن وتطويق المنطقة شرطة لندن - أرشيفية
وكالات

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أفادت معلومات صحفية بأنه تم إخلاء موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن وتطويق المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، تم إغلاق السفارة الأمريكية في لندن خلال حادث أمني، وطلب من الأشخاص المتواجدين بداخلها الابتعاد عن النوافذ، وشوهدت كلاب بوليسية خارج المبنى، بالإضافة إلى سيارتي إطفاء على الأقل وسيارات للشرطة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، قال شاهد عيان للصحيفة إن الأمن "ما زال يقيم الوضع" وأن من بداخل المبنى قد تم اصطحابهم إلى جزء آخر من المبنى، مضيفا: "لا نعرف الكثير غير أن هناك حادث أمني ويجب الابتعاد عن النوافذ".

 

 


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