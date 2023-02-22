رئيس مركز ومدينة سمالوط: استكمال أعمال تطوير وتجميل ودهان البلدورات

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع أحمد راشد مهدى رئيس مركز و مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، استكمال حملات النظافة والتجميل وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق بنطاق المركز ، وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التى تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم فى كل ما يتعلق بالشأن اليومى من حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

وأكد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للامكانات المتاحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لاستكمال أعمال النظافة والتطوير والدهانات للحفاظ على المظهر الجمالى ،حيث استهدفت الحملة المدخل الشمالي و تم متابعة أعمال النظافة والتشجير والدهانات والترميمات للبلدورات على الطريق الدائرى على أن تستكمل الحملة فعالياتها بمختلف نطاقات الطرق والقرى.

وأكد رئيس المركز على استمرار المتابعة الدائمة للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الصحيحة لضمان أعلى كفاءة والدقة المطلوبة للتنفيذ وتطوير الشوارع لتسهيل الحركة على المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالى.