رئيس شركة مصر للطيران يشارك فى المنتدى الأفريقى للفضاء الجوى بالمغرب

كتبت رحاب نبيل

شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى الدورة الأولى من المنتدى الأفريقي للفضاء الجوي، الذى انعقد فى الدار البيضاء بالمغرب والذي يُعد أول منصة رئيسية لصنّاع القرار فى أفريقيا، في عالم الفضاء الجوي والدفاع والنقل الجوي.

عقد المنتدى تحت شعار "التنقل المستدام"، وجمع أبرز صناع القرار والشركاء فى الصناعة من مختلف القطاعات ذات الصلة بالفضاء الجوي والنقل الجوي لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع في أفريقيا وتسليط الضوء عليها وعلى متطلبات المستقبل.

ومن جانبه أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن المنتدى ناقش التطورات التكنولوجية المستقبلية وإمكانية تصنيع طائرات بدون إنبعاثات كربونية، والتوقعات الإقتصادية لقطاع النقل الجوي بعد ازمة فيروس كورونا والمشكلات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران فى أفريقيا.

وأضاف زكريا، أن إنعقاد المنتدى يأتي في ظل توقعات النمو التى ستشهدها قارة أفريقيا بشكل كبير وسيرتفع الطلب على النقل الجوي بها فى حال مساندة الحكومات لشركات الطيران من خلال خفض الضرائب والعمل على تحقيق شبكة خطوط قوية ووضع أسعار مناسبة لتذاكر الطيران لتشجيع السفر والسياحة، موضحاً أن مصر للطيران تعمل ضمن خطة للتوسع في أفريقيا في مختلف مجالات النقل الجوي التي تقدمها من خلال شركاتها التابعة وتسعى لفتح أسواق جديدة تتيح لها الوصول إلى نقاط جديدة على مستوى القارة الأفريقية.