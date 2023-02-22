رئيس جامعة عين شمس: 2500 عملية قسطرة قلبية تجرى سنويًا بأكاديمية القلب

كتب محمود راغب

أكد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، أن أكاديمية القلب تقدم خدماتها لعلاج المرضي غير القادرين، ويشرف على علاجهم نخبة مـن الأطباء والاستشاريين المتخصصين فـي أمراض وجراحات القلب والصدر، مشيرا إلى أن أكاديمية القلب تعد أول مستشـفى جامعـي حاصل علـى الاعتمـاد والتسجيل بالهيئة العليـا للاعتماد والرعاية الصحية GAHAR، والذى يتيح للمستشفى تقديم خدماتها ضمن منظومـة التأميـن الصحـي الشـامل.

جاء ذلك خلال افتتاح وحدات الرعاية المركزة الجديدة والقسم الداخلي الجديد، بأكاديمية القلب، ب مستشفيات جامعة عين شمس ( الدمرداش) والذي تم إنشائه بالتعاون مع مؤسسة صحتنا، بتكلفة بلغت نحو 17 مليون جنيه.

وأضاف المتيني أن التوسعات الجديدة ستساهم زيادة القدرة الاستيعابية لأكاديمية القلب، التي تستقبل سنويا نحو ما يقرب من: 17000 حالة بالعيادات الخارجية،2500 عملية قسطرة قلبية، 1200 عملية جراحة قلب كبار،600 عملية جراحة قلب أطفال، 400 عملية جراحة صدر،200 عملية منظار صدر،100 عملية قسطرة مخية، ليصل جمالي عدد المرضى المستفيدين سنويًا 22000 حالة.

وأشار الدكتور محمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب، أن العمل على توفير أعلي معايير الجودة والخدمة يأتي في مقدمة أولويات مستشفيات الجامعة وتسعي لتنفيذه من خلال الإمكانيات المتاحة لدينا من موارد وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف قطاع الصحة، بما يعود بالنفع علي المواطن المستفيد النهائي من الخدمة.

وجاءت الافتتاحات بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية ، وعمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، و المهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.