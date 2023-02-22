اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة عين شمس يفتتح قاعات الدراسات العليا ومعامل بكلية الطب

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:01 ص
رئيس جامعة عين شمس يفتتح قاعات الدراسات العليا ومعامل بكلية الطب رئيس جامعة عين شمس يفتتح قاعات الدراسات العليا بكلية الطب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد منذ قليل، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قاعة الدراسات العليا الجديدة ومعمل الكمبيوتر بكلية الطب بجامعة عين شمس، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.

 

ومن المقرر أن تشمل الافتتاحات مجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، والجناح الاقتصادى بمستشفى الدمرداش للجراحة.

 

وتأتى الافتتاحات بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وعمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، ومديرى مستشفيات جامعة عين شمس.

 

وتضم التوسعات الجديدة بأكاديمية القلب وحدتين رعاية مركزة، إضافة إلى قسم استقبال داخلى، واستغرق تنفيذ المشروع 9 أشهر، بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لأكاديمية القلب من 1200 إلى 2400 مريض، وتتيح أكاديمية القلب خدماتها بالمجان لمرضى القلب فى مصر.

 

يذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس، نظمت مؤخرا دورة تدريبية لأعضاء هيئة التمريض تحت عنوان "التعامل مع العنف فى المنشأت الصحية" و"برنامج تأهيلى للمعينين الجدد من أعضاء التمريض لتدريبهم على الرعاية التمريضية بالأماكن الحرجة".

 

ركزت الدورة التدريبية على التعريف بانواع العنف وأسبابه وكيفية التعامل مع ضغوط العمل لتفادى العنف مع الفريق الصحى، وطرق تطبيق مهارات التواصل للتعامل مع أساليب العنف، كما قدمت مقترحات لتقليل ظاهرة العنف بالمنشأت الصحية.

 

بينما ركز البرنامج التأهيلى للمعينين الجدد من أعضاء التمريض على التدريب على الرعاية التمريضية لمرضى الرعاية المركزة، وطرق تقديم الرعاية الطبية فيما يخص (السنتر لاين، انبوبة التغذية، القسطرة البولية، التشفيط، قرح الفراش، المريض فاقد الوعى).


جامعه عين شمس

عين شمس

طب عين شمس

اكاديميه القلب

جراحات القلب

كليه الطب جامعه عين شمس



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب وزير الزراعة الأوزبكستانى لبحث سبل التعاون

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:56 م

كيف تحمى طفلك من الجلطة الدماغية؟ أستاذ طب أعصاب الأطفال بجامعة عين شمس تجيب

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:53 ص

محافظ قنا يستقبل فريقا من جامعة عين شمس لبحث زراعة المحاصيل الاستراتيجية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:38 م

4 مرشحين بالقائمة النهائية يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:42 م

جامعة عين شمس تنفى إقامة حفل فنى خارج الحرم

الأحد، 05 فبراير 2023 02:14 م

الأسماء .. 4 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس

السبت، 28 يناير 2023 04:57 م

انتهاء امتحانات التيرم الأول لأولى دفعات كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس

الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:01 م

جامعة عين شمس تعلق على أسئلة "ويجز" بامتحان كلية الألسن

الجمعة، 20 يناير 2023 11:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة