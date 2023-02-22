رئيس جامعة عين شمس يفتتح قاعات الدراسات العليا ومعامل بكلية الطب

كتب محمود راغب

شهد منذ قليل، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قاعة الدراسات العليا الجديدة ومعمل الكمبيوتر بكلية الطب بجامعة عين شمس، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.

ومن المقرر أن تشمل الافتتاحات مجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، والجناح الاقتصادى بمستشفى الدمرداش للجراحة.

وتأتى الافتتاحات بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وعمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، ومديرى مستشفيات جامعة عين شمس.

وتضم التوسعات الجديدة بأكاديمية القلب وحدتين رعاية مركزة، إضافة إلى قسم استقبال داخلى، واستغرق تنفيذ المشروع 9 أشهر، بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لأكاديمية القلب من 1200 إلى 2400 مريض، وتتيح أكاديمية القلب خدماتها بالمجان لمرضى القلب فى مصر.

يذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس، نظمت مؤخرا دورة تدريبية لأعضاء هيئة التمريض تحت عنوان "التعامل مع العنف فى المنشأت الصحية" و"برنامج تأهيلى للمعينين الجدد من أعضاء التمريض لتدريبهم على الرعاية التمريضية بالأماكن الحرجة".

ركزت الدورة التدريبية على التعريف بانواع العنف وأسبابه وكيفية التعامل مع ضغوط العمل لتفادى العنف مع الفريق الصحى، وطرق تطبيق مهارات التواصل للتعامل مع أساليب العنف، كما قدمت مقترحات لتقليل ظاهرة العنف بالمنشأت الصحية.

بينما ركز البرنامج التأهيلى للمعينين الجدد من أعضاء التمريض على التدريب على الرعاية التمريضية لمرضى الرعاية المركزة، وطرق تقديم الرعاية الطبية فيما يخص (السنتر لاين، انبوبة التغذية، القسطرة البولية، التشفيط، قرح الفراش، المريض فاقد الوعى).