رئيس برلمان زيمبابوى والوفد المرافق يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرية أم دومة

سوهاج عمرو خلف

أناب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، لمرافقة السيد جايكوب موديندا رئيس برلمان دولة " زيمبابوي" والوفد المرافق، فى جولتهم التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " بقرية " أم دومة " بمركز طما، للتعرف على المشروعات الخدمية والتنموية المقامة على أرض الواقع، وما تقدمه من خدمات للمواطنين بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وهويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة طما، وشريف أبو سحلى منسق عام حياة كريمة بالمحافظة.

وبدأ الوفد البرلمانى الزيمبابوى جولته بتفقد مشروعات حياة كريمة بالقرية ومنها " مركز تنمية الأسرة والطفل، وموقف السيارات، والسوق الحضرى، ومكتب البريد، ومركز الشباب، ومجمع الخدمات، والمكتبة العامة " كتابك "، ومدرسة أم دومة، ونقطة الإطفاء، ونقطة الإسعاف، والوحدة الصحية، والمجمع الزراعى، ومجمع خدمات المواطنين، ومركز الشباب ".

وأعرب الوفد الزيمباوى عن إعجابه بالمشروعات الخدمية والتنموية التى شاهدوها على أرض القرية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن كل مشروع، وما يقوم بتقديمه من خدمات للمواطنين، مبدين رغبتهم فى نقل التجربة الناجحة إلى دولة زيمبابوى، والاستفادة من التجربة المصرية فى دعم وتطوير المناطق الريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الزيمبابوى، كما ثمنوا المبادرة المصرية " حياة كريمة "، ورؤية القيادة السياسية المصرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى المناطق الريفية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم.



جانب جانب من تفقد قرية أم دومة بطما (1)



جانب جانب من تفقد قرية أم دومة بطما (2)



جانب جانب من تفقد قرية أم دومة بطما (3)



جانب جانب من تفقد قرية أم دومة بطما (4)



جانب جانب من تفقد قرية أم دومة بطما (5)



جانب جانب من تفقد قرية أم دومة بطما (6)