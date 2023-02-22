محافظ سوهاج يستقبل رئيس برلمان زيمبابوى والوفد المرافق

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اليوم، جايكوب موديندا رئيس برلمان دولة " زيمبابوي" والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة فى ضوء زيارة الوفد لمصر، بالتعاون مع مجلس النواب المصري؛ لدعم وتعزيز العلاقات الدولية، خاصة مع الدول الإفريقية، ورغبة الجانب الزيمبابوى فى التعرف على تجربة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والعمل على نقل التجربة الناجحة إلى دولة زيمبابوى، حضر اللقاء أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بالوفد الزيمبابوى، وعلى رأسه رئيس البرلمان، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وما حققته من تطوير لواقع الريف المصرى، وخاصة فى محافظة سوهاج، متمنيا للوفد جولة ميدانية موفقه لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كنموذج تطوير للمناطق الريفية وإعادة تأهيلها.

الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الزيمبابوى، تأتى فى إطار التعاون المصرى الأفريقى، ورغبة الوفد البرلمانى فى زيارة محافظة سوهاج وتفقد أعمال التطوير التى تمت " بقرية "أم دومة" بمركز طما، وتشمل " مركز تنمية الأسرة والطفل، وموقف السيارات، والسوق، ومكتب البريد، ومركز الشباب، ومجمع الخدمات، والمكتبة العامة " كتابك "، ومدرسة أم دومة، ونقطة الإطفاء، ونقطة الإسعاف، والوحدة الصحية، والمجمع الزراعى، ومجمع خدمات المواطنين، ومركز الشباب".