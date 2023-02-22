رئيس الوزراء يفتتح معرض سبورتس إكسبو

كتبت هند مختار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، معرض سبورتس إكسبو، فى مركز معارض المنارة، ومن المقرر أن يحضر مؤتمر سبورتس إكسبو بمركز مؤتمرات المنارة.