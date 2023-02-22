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رئيس الوزراء يفتتح معرض سبورتس إكسبو

الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:34 ص
رئيس الوزراء يفتتح معرض سبورتس إكسبو مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، معرض سبورتس إكسبو، فى مركز معارض المنارة، ومن المقرر أن يحضر مؤتمر سبورتس إكسبو بمركز مؤتمرات المنارة.
 
 

مؤتمر سبورتس اكسبو

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة



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