رئيس الوزراء يفتتح معرض سبورتس إكسبو

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، معرض سبورتس إكسبو، فى مركز معارض المنارة، ومن المقرر أن يحضر مؤتمر سبورتس إكسبو بمركز مؤتمرات المنارة.
رئيس الوزراء يفتتح معرض سبورتس إكسبوالأربعاء، 22 فبراير 2023 09:34 ص
مصطفى مدبولى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية.. صورالثلاثاء، 21 فبراير 2023 06:54 م
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. الحكومة تعد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة.. صورالثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:34 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة