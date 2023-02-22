رئيس الوزراء يتفقد جناح البريد بأحد المعارض الرياضية

كتبت هبة السيد

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح البريد المصري في أكبر مؤتمر ومعرض رياضي بإفريقيا والشرق الأوسط، يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكان في استقبالهم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، حيث استعرض أمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء دور البريد المصري في مراكز الشباب وأهم وأحدث ما توصل إليه البريد من تطور في منظومة الخدمات مع شرح للخدمات التي يقدمها البريد المصري خلال المعرض لتشجيع الشباب وتخفيزهم وزيادة دور التجارة الإلكترونية ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومنها خدمة وصلها لتحفيز الشباب على استخدام التجارة الإلكترونية للعمل عن بعد إلى جانب برنامج الولاء والمكافآت "win" وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات المالية الأخرى مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: أن مشاركة البريد المصري في أحد المعارض الرياضية، تأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري نحو دعم الرياضة المصرية والإيمان الراسخ بأهميتها وتشجيع الاستثمار الرياضي بما يساهم في رفع اسم مصر عاليا في جميع الفعاليات والمحافل الرياضية، مشيرًا إلى أن الهدف من المشاركة هو تمكين الشباب ومساعدة رواد الأعمال على بدء مشروعاتهم الناشئة في المجال الرياضي، من خلال تعزيز علاقاتهم بالمؤسسات المالية والوزارات المعنية، ونشر الوعي بين مختلف فئات الشعب لترسيخ مبدأ "الرياضة اسلوب حياة" عن طريق دعم الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية من الشباب المشارك في البطولات المقامة خلال فترة المعرض، منوهاً بأن المعرض سيشهد نشر خدمات البريد المصري بين الزائرين داخل المعرض عبر جناح البريد المصري بما يمكن جميع الزوار من الاطلاع على كافة الخدمات والحلول التقنية التي يقدمها البريد المصري بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل "خدمة وصلها، وخدمة البطاقات المالية، وبطاقات الأندية، وبرنامج الولاء و المكافآت "win"، بالإضافة إلى خدمات شركة تمويلى الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة و شركة وان فاينانس الخاصة بالتقسيط المباشر للعملاء و خدمة u got box الخاصة بالتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية".