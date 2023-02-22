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رئيس الوزراء: ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية لـ172 مليار جنيه

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:17 م
رئيس الوزراء: ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية لـ172 مليار جنيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع لـ172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء ، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ فى الربع الاول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي، موضحا أن "مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية" وإنه من الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص. 
 
وأوضح فى سبيل دعم الفلاح المصرى، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية ، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.
 
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، وأوضح أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 ألف جنيه  لطن فول الصويا و15 ألفف جنيه لعباد الشمس.

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