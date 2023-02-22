رئاسة فلسطين: الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى السبيل الوحيد لصنع سلام حقيقى

وأضاف أبو ردينة - ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه يسعى لتحقيق السلام مع دول عربية - بأن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعقد اتفاقيات فردية هنا أو هناك، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من استحقاقات السلام القائم على الشرعية الدولية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة أن الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لأزمات المنطقة.