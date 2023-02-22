حفل فرقة "طبلة الست" بأوبرا الإسكندرية اليوم للمرة الأولى

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر اليوم الأربعاء حفلين فنيين فى تمام الخامسة مساء والثامنة مساء لفرقة "طبلة الست" على مسرح دار أوبرا الإسكندرية حيث ستقدم الفرقة باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية على دقات الإيقاع.

وتعتبر الفرقة إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، وقد شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وأقامت الحفلات الفنية الناجحة التى لاقت إعجاب وإستحسان الجماهير، وتتكون الفرقة من مجموعة من السيدات يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة إيقاعية منها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

ونفذت تذاكر الحفل فور طرحها لجمهور الإسكندرية بساعات قليلة ورفع الحفلين شعار كامل العدد، وسوف يقام حفل آخر للفرقة فى الثانى من مارس المقبل على مسرح دار أوبرا دمنهور.

كانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، قد نظمت "صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى " تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى مدير عام النشاط الفكرى والثقافى بدار الأوبرا المصرية حيث أستضاف الصالون الموسيقار خالد حماد فى أمسية بعنوان "موسيقى الروح بين السينما والدراما" أدارها محمد خطاب وتخللها فقرة فنية لباقة من أعمال الموسيقار خالد حماد غناء وائل ابو الفتوح، نسرين أيمن بمشاركة عازفى فرقة أوبرا الاسكندرية.

فى بداية الندوة أعرب الموسيقار خالد حماد عن سعادته البالغة بلقائه مع جمهور أوبرا الاسكندرية، وتحدث حماد خلال الندوة، عن مشواره الفنى وحبه للموسيقى الذى بدأ منذ سن صغيرة،وأرجع الفضل فى هذا الأمر إلى أسرته التى عملت على تنمية تلك الموهبة وخاصة والدته حيث التحق بمعهد الكونسرفتوار، وهو فى التاسعة من عمره وظل به حتى المرحلة الثانوية.

كما تحدث عن بدايته الفنية وأكد أن المؤلف الراحل وحيد حامد له فضل كبير عليه، فهو صاحب باع طويل فى الحقل الفنى، وعندما عمل معه فى مسلسل "أوان الورد" قام بتقديره ومنحه أجر يساوى ما يحصل عليه الموسيقار الكبير عمار الشريعى فى ذلك الوقت، وكذلك تعاون معه فى فيلم "عمارة يعقوبيان" وكان يقدر الجميع ويهتم بهم.

كما تطرق للحديث عن الفرق بين الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وقال إنها تكون أصعب فى المسلسلات.