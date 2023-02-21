صالون أوبرا الإسكندرية ينظم أمسية "موسيقى الروح بين السينما والدراما"

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، "صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى" تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى، مدير عام النشاط الفكرى والثقافى بدار الأوبرا المصرية حيث استضاف الصالون الموسيقار خالد حماد، فى أمسية بعنوان "موسيقى الروح بين السينما والدراما" أدارها محمد خطاب وتخللها فقرة فنية لباقة من أعمال الموسيقار خالد حماد غناء وائل أبو الفتوح، ونسرين أيمن، بمشاركة عازفى فرقة أوبرا الإسكندرية.

فى بداية الندوة أعرب الموسيقار خالد حماد، عن سعادته البالغة بلقائه مع جمهور أوبرا الاسكندرية، وتحدث حماد خلال الندوة، عن مشواره الفنى وحبه للموسيقى الذى بدأ منذ سن صغيرة، وأرجع الفضل فى هذا الأمر إلى أسرته التى عملت على تنمية تلك الموهبة وخاصة والدته حيث التحق بمعهد الكونسرفتوار، وهو فى التاسعة من عمره وظل به حتى المرحلة الثانوية.

كما تحدث عن بدايته الفنية وأكد أن المؤلف الراحل وحيد حامد له فضل كبير عليه، فهو صاحب باع طويل فى الحقل الفنى، وعندما عمل معه فى مسلسل "أوان الورد" قام بتقديره ومنحه أجر يساوى ما يحصل عليه الموسيقار الكبير عمار الشريعى فى ذلك الوقت، وكذلك تعاون معه فى فيلم "عمارة يعقوبيان" وكان يقدر الجميع ويهتم بهم.

كما تطرق للحديث عن الفرق بين الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وقال إنها تكون أصعب فى المسلسلات، كما أكد أن الموسيقى التصويرية مؤثرة ومهمة لأى عمل فنى، فبعض الأعمال لا يصلح مشاهدتها دون موسيقى تصويرية مصاحبة.

وفى نهاية الندوة عبر عن سعادته بوجوده مع جمهور أوبرا الإسكندرية لأنه جمهور ذواق ومتميز ووعد الجمهور بحفل لأعماله الموسيقية عن قريب.

يشار إلى أن الموسيقار خالد حماد هو مؤلف موسيقى وملحن ومخرج سينمائى ومنتج. من أب مصرى وأم روسية الأصل. يحمل الجنسية المصرية وكذلك الجنسية الروسية تخرج فى المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار قسم تأليف وقيادة بتقدير عام جيد جداً عام 1995، ثم التحق بـ المعهد العالى للسينما (مصر) قسم إخراج، وتخرج بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف عـام 2000 قام بإخراج أكثر من فيلم تسجيلى وروائى قصير منها: عبد الله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت.