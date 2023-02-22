جنازة جماعية لزوجين وابنتيهما توفوا اختناقًا بتسرب غاز ببني سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شيع أهالي عزبة التحرير"الصفيح" التابعة لمدينة بني سويف، اليوم الأربعاء، جثامين زوجين وابنتيهما، توفوا نتيجة اختناقهن بغاز السخان داخل شقتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما نجا اثنين آخرين من أبنائهما أحدهما تحسنت حالته وخرج للمشاركة في الجنازة، وآخر ما زال قيد العلاج بالعناية المركزة.

أدى المئات من أهالي مدينة بني سويف وعزبة التحرير صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة بمسجد مصنع الثلج، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع وبكاء السيدات وصدمة أهالي الزوجين.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول أسرة مكونة من 6 أشخاص إلى قسم الإستقبال والطوارئ مصابين باختناق ادعاء تسرب غاز داخل منزلهم، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وفاة الزوج وزوجته و2 من أبنائهما، بينما جرى نقل طفلان إلى قسم العناية المركزة







































