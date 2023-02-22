محافظ بني سويف يعلن تشكيل الدفعة الثانية من المجلس الاستشاري للشباب

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافط بنى سويف التشكيل النهائي للدفعة الثانية من المجلس الاستشارى "التطوعى" للشباب والذى يضم 119 شابا ، بجانب إعلان اختيار 49 شابا للمشاركة فى مبادرة تأهيل وتمكين، حيث سيتم الاختيار منهم مساعدين "تطوعا" لرؤساء المدن والقرى، وذلك بعد منحهم دورات تأهيلية يليها التمكين، حيث تضمن التشكيل الجديد للمبادرتين 54% أعضاء من التشكيل السابق ( بعد اجراء تقييم شامل للجهود المبذولة والفعالية في المشاركة ) ، و46 % من الأعضاء الجدد.

جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها لهذا الحدث، في حضور : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ،، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري السابق والحالي ( مني عبد الله عضو مجلس النواب ، وطه الناظر عضو مجلس النواب ) وهند أحمد أمين عام المجلس ، وأحمد سعد الأمين المساعد للمجلس ، وأية اللبان أمين المساعد لتأهيل وتمكين ، وفريق العمل المشرف على تسهيل أعمال المبادرة ( شريف حنفي ، أشرف الزناتي ، مها أبو بكر ، لمياء جبر ، محمد بشير ، أحمد الزناتي ، محمد محمود ) ، وأعضاء المجلس الاستشاري ومبادرة تأهيل تمكين

وفي بداية الفعالية أشاد المحافظ بجهود الدفعة الأولى من المبادرة ، والتي شملت عدد من الملفات والإنجازات ، مثل : اثنان من أعضاء المجلس الاستشاري نجحا في انتخابات مجلس النواب ، وتبني 45 مقترحا تنمويا تقدم به شباب المجلس الاستشاري ، وإشراك الشباب في لجان متابعة المشروعات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ودعم تنفيذ الدفعة الثالثة " الشهيد أحمد منسي " من تدريب الأكاديمية الوطنية ، وإصدار أول مجلة شبابية إليكترونية تتناول أفكار الشباب تجاه كافة القضايا التنموية ، وإطلاق تطبيق بني سويف معاك لخدمة المواطنين ، والمشاركة في مبادرة الأسرة أمن قومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأزهر والأوقاف ، والمشاركة في تدريب مشروع تأهيل قيادات الصف الثاني ، والمشاركات الميدانية للوقوف على الوضع الخدمية ووضع تصورات تحسين وتطوير مستوى الخدمات

أكد المحافظ على أن هذه المبادرة هي ضمن مشروع لتمكين الشباب في إطار المشروع القومي الذي يتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا على أن العمل في شقي المبادرة ( المجلس الاستشاري ، تأهيل وتمكين ) تطوعي وهى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام وتمكين الشباب فى العمل العام والدفع بجهود الدولة التنموية، وكان الهدف الأساسي منها إعطاء الفرصة الحقيقية والاستفادة من الشباب ( المجلس الاستشاري ) الذي يمتلك الرؤية والعلم والإبداع والابتكار والتميز في تخصصه للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمحافظة وفقا للرؤية التنموية مصر 2030 ، بجانب الاستعانة بهم في مجابهة الأزمات والطوارئ.

وأضاف محافظ بني سويف أن الشق الثاني من المشروع " تأهيل وتمكين " الهدف منها يتكامل مع الهدف العام وهو منح الفرصة لشبابنا للمشاركة في تحقيق التنمية، وذلك رغم أن المبادرتين مختلفتين في المحاور والأهداف ، فالمجلس الاستشاري يستهدف فئة معينة من الشباب، وتمكين وتأهيل تستهدف فئة أخرى، حيث سيتم تأهيل الشباب من خلال دورات تركز على عدد من المحاور لصقل وتنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم العملية وبعد ذلك يشاركون ويساعدون رؤساء الوحدات المحلية في منظومة العمل وايجاد الحلول والبدائل للمشكلات، ومتابعة المشروعات والعمل على تذليل المعوقات.

تجدر الِإشارة إلى أن تشكيل الدفعة الثانية من المبادرة ، قد مر بعدد من الخطوات اطلاق الإعلان على صفحة المحافظة ، واختيار الشباب حسب الشروط الموضوعة ، اختبار قدرات ، اختيار التشكيل الجديد ، برنامج تدريبي متكامل ( فنون الإدارة – قانون – محليات – خبرات – العمل الميداني – مشروعات تخرج وخطط عملية)