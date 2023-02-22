جامعة الإسكندرية: الكشف على 804 حالات فى قافلة أبو المطامير الطبية

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الاربعاء الشكر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين شاركوا فى أعمال القافلة الطبية التى توجهت إلى مركز أبو المطامير بالبحيرة نهاية شهر يناير الماضى لتخفيف المعاناة على أهالي المركز وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة، وذلك بمشاركة 10 أطباء من كليات الطب البشرى والصيدلة وطب الأسنان، و50 طالبا، وأعلن أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغت 804 حالات، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم وتم تحويل بعض الحالات التى تستدعى عمل إجراءات طبية وتجهيزات خاصة إلى المستشفى الرئيسي الجامعى.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بنجاح دورة إنعاش القلب والتنفس CPR والتي تمت بالتعاون بين لجنة قطاع السلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتور فهمي شارل وكلية التمريض لتدريب العاملين عليها مع التأكيد علي استمرارها لعدة مرات قادمة ووافق المجلس على مذكرة التعاون بين كلية طب الأسنان ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى مجال المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة وبرامج تدريبية مشتركة.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية العلوم جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة والسكان فى مجال تطوير البحث العلمى والمعامل البحثية والورش العلمية وغيرها.

*واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة حول قيام كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بزيارة لمشروع الألبان واللحوم بأبيس، وذلك يومى 8 ، 9 فبراير 2023 للتعرف على مراحل التربية وإنتاج الحليب وتطبيقات التلقيح الاصطناعى، وأهم الأمراض وتلافى إنتقالها بين العجول.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وكيلة المعهد العالى للصحة العامة عن عدد من الندوات وهى" ندوة التوعية ضد الإيدز ومكافحة الوصة الإجتماعية "، وندوة " كيف نختار موضوع بحثى عبر تطبيق Microsoft Team، وتقرير حول تنظيم المعهد للسوق الخيرى الثالث كما استعرض المجلس عدد من الأنشطة والدورات المختلفة بكلية الزراعة بسابا باشا وذلك على النحو التالى:

الدورات التدريبية الخدمية خلال إجازة نصف العام الدراسى فى تخصصات الكلية للمشاركة لتأهيل فى المشاركة لسوق العمل ، مبادرة الإقلاع عن التدخين، ندوة مخاطر الإدمان وتقديم السلوك النفسى، مبادرة صحتك تاج، ندوة الوقاية خير من العلاج، طرق الوقاية من الأورام الخبيثة، وبلغ إجمالى عدد المتدربين خلال هذه الدورات 434 متدرب من جامعات الإسكندرية ودمنهور ومطروح ، وناقش المجلس التقرير المقدم من كلية التمريض حول تنظيم الكلية لأول صالون ثقافى للصحة النفسية، وتقرير عن تنظيم زيارة لدار المسنين ضمن فاعلية مبادرة " الوفاء ورد الجميل " واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن ندوة " الشائعات وتأثيرها على الفرد والمجتمع " .

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور صبحى سلام الأستاذ بكلية الزراعة بعنوان " الإنتاج المستدام لمنتجات صديقة للبيئة من المخلفات الزراعية لتعظيم إنتاجية الحويانات المزرعية ومواجهة تغير المناخ ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور سمير محمود نصر الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان " القيام بأعمال الرصد البيئى للمياه الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط ".