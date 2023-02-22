ثقافة شمال سيناء تطلق مسابقة "الشهيد" لاكتشاف المواهب

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق إقليم القناة وسيناء الثقافى مسابقة سيناء الثقافية الأولى بعنوان "سيناء تبتسم" من مكتبة ضاحية السلام بفرع ثقافة شمال سيناء.



وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أنه فى اتجاه رعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الأجيال القادمة، تم اطلاق مسابقة سيناء الثقافية الأولى فى إطار الاحتفال بذكرى يوم الشهيد ضمن احتفالات وزارة الثقافة بيوم الشهيد.



وتتضمن مجالات المسابقة فى الأدب تأليف الشعر(العامية والفصحى و الالقاء) عن الشهـــداء وتضحيـــات أسر الشهـــداءعلى ألا تقل القصيدة عن 20بيت ولا تزيد عن 30 بيت، وفى القصة عن الشهداء ويفضل أن تكون واقعية على ألا تقل القصة عن صفحتين ولا تزيد عن ثلاث صفحات، وفى المقال حول تضحيات جميع فئات المجتمع فى الحرب ضد الإرهاب ، ولايقل المقال عن ثلاث صفحات ولا يزيد عن أربع صفحات.



وفى المجال الفني الغناء الثقافى المتسابق يقوم بتسجيل الأغنية على cd، وفى مجال الإنشاد الديني يقوم المتسابق بتسجيل الأغنية على cd، والعزف والموسيقى يقوم المتسابق بتسجيل العزف على cd.



وفى مجال الفنون التشكيلية فى الرسم يرسل المتسابق لوحة فنية حول بطولات أبناء الجيش والشرطة واهالي سيناء فى الحرب على الإرهاب.



وأنه من كل مسابقة سيتم اختيار ثلاث فائزين، والمسابقه للفئة العمرية من سن 6 سنوات حتي 18 سنه لطلبة المدارس العامة والفنية والدينية ودور الرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة.



وتسلم الأعمال للمواقع الثقافية التابعة للفرع، وأخر موعد لتسليم الأعمال 8/3/2023، وسيتم تكريم الفائزين من الأطفال المشاركين والمحكمين من شعراء وأدباء ونقاد سيناء فى حفل فنى بقصر ثقافة العريش.