توفير العلاج لأكثر من 155 ألف مريض مجانا.. جهود الدولة لمكافحة تعاطى المخدرات

كتب – مدحت وهبة

نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفقا للمعايير الدولية.

وانخفض معدل التعاطى في مصر من 10 % عام 2014، حيث كانت ضعف المعدل العالمى وقتها الى 5.9 % حاليا وذلك في الفئة العمرية من 12 الى 60 عاما ، كما انخفضت نسبة الإدمان من 3.6% الى 2.4%، وتم افتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى العديد من المحافظات، يصل عددها إلى 28 مركزا فى 17 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتعدى 12 مركز فى 7 محافظات عام 2014.

وخلال عام 2033 سيتم فتح مراكز علاجية جديدة لتصل المراكز الى 33 مركز خلال 2023، وأصبحت هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 155 ألف مريض إدمان سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل كما انه جاري الاستعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة وتعد أول مراكز فى العالم يتم تأثيثها بسواعد المتعافين من الإدمان ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق تحت عنوان "بإيدينا" تتضمن ابتكار وتنفيذ المتعافين أعمال الأثاث للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان، كما يستهدف الصندوق تعميم الخدمات العلاجية فى مختلف المحافظات بحلول عام 2025.

ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تنفيذ حملات الكشف على العاملين في الجهاز الإدارى للدولة لتطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات وحققت حملات الكشف نجاحات كبيرة وخضع ما يقرب من 600 ألف موظف بالجهاز الادارى للدولة والجهات ذات النفع العام وانخفضت نسبة التعاطى الى 0.5% بعدما كانت 8% ، كما تم الكشف أيضا على سائقى الحافلات المدرسية وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2017% الى أقل من 1% حاليا كما جددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج، من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان 16023، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تلقي الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على مدار عام 2022 ما يقرب من 16 ألف اتصالا من الموظفين راغبين في العلاج من الإدمان طواعية، وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.