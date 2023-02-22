اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تمساح ينهش امرأة حاولت إنقاذ كلبها بولاية فلوريدا الأمريكية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 08:43 م
تمساح ينهش امرأة حاولت إنقاذ كلبها بولاية فلوريدا الأمريكية التمساح
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قتلت امرأة تبلغ من العمر 85 عاما بعد محاولتها إنقاذ كلبها من تمساح بطول يتجاوز ثلاثة أمتار في ولاية فلوريدا، بحسب شبكة سى ان ان الأمريكية.
 
وقال المسؤولون في الولاية إن الامرأة قتلت، الاثنين، بعد هجوم تمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.
 
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فارقت المرأة حياتها على الفور بعد الهجوم الشرس الذى تلقت خلاله عضات قاتلة، وبقي كلبها على قيد الحياة.
 
وتم الوصول إلى التمساح، وتكبيله على الشاطئ بعد حوالى ساعتين من المكالمة الأولية لخدمات الطوارئ.

تمساح

فلوريدا

أمريكا

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة