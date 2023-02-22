تمساح ينهش امرأة حاولت إنقاذ كلبها بولاية فلوريدا الأمريكية

كتب محمد جمال

قتلت امرأة تبلغ من العمر 85 عاما بعد محاولتها إنقاذ كلبها من تمساح بطول يتجاوز ثلاثة أمتار في ولاية فلوريدا، بحسب شبكة سى ان ان الأمريكية.

وقال المسؤولون في الولاية إن الامرأة قتلت، الاثنين، بعد هجوم تمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فارقت المرأة حياتها على الفور بعد الهجوم الشرس الذى تلقت خلاله عضات قاتلة، وبقي كلبها على قيد الحياة.

وتم الوصول إلى التمساح، وتكبيله على الشاطئ بعد حوالى ساعتين من المكالمة الأولية لخدمات الطوارئ.