تعرف على جهود أمن القاهرة فى ضبط قضايا جرائم السرقات خلال 24 ساعة

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من القبض على مجموعة من المتهمين في قضايا سرقة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فتمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من داخل سيارة أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية"، حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة عميلتهما " سيئة النية " (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الجيزة) "تم ضبطها"، وبمواجهتها اعترفت بعلمها أنه من متحصلات واقعه سرقة.

وضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم 22 غطاء عامود كهربائى "مجهول المصدر"، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من أعمدة الإنارة الحديدية بدائرة قسم شرطة الشروق.

وضبط سيدة مقيمة بمحافظة المنيا، لقيامها بسرقة هاتف محمول- مبلغ مالى من داخل مسكن أحد الأشخاص "بالمعاش" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "تعمل طرفه"، وبحوزتها (مبلغ مالى - الهاتف المستولى عليه)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع سيدة مقيمة بمحافظة المنيا "تم ضبطها"، وبحوزتها مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة"، وبمواجهتها قررت بقيام الأولى بتسهيل عملية دخولها للشقة محل الواقعة بدعوى معاونتها فى تنظيف الشقة، إلا أنهما قاما بالإستيلاء على المضبوطات ولاذا بالفرار ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.