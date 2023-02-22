تراجع مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء.. ورأس المال يفقد 14مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.068 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 16777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 19862 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 6914 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة.