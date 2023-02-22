تدشين مشروع الوقاية من إدمان وتعاطي المواد المخدرة لاستهداف 250 مدرسة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ في تدشين مشروع الوقاية من إدمان وتعاطي المواد المخدرة في المدارس، وذلك فى إطار توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة التدخين والمخدرات، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأهمية التصدي ومناهضة التدخين والإدمان ونشر ثقافة مضادة للتدخين من خلال التوعية والوقاية على مستوى الجمهورية، ضمن بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء المصري ومديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، باستهداف 250 مدرسة إعدادية وثانوية عام/فني.

جاء ذلك بحضور محمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سلام العربي، منسق المشروع بمحافظة كفرالشيخ، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفرالشخ، وإيمان عبدالحميد،مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ومحمد زكي حلمى، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وماجدة خطاب مدير إدارة المدرسة الفنية الصناعية بنات.

وتمكن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وحدة كفر الشيخ من توعية الطلاب خلال 3 أيام 15 مدرسة، وشهدت المدارس اجراء المدربين المحتوى المرئي التفاعلي للتفاعل مع الطلاب وتعريفهم بأخطار المخدرات ورقم الخط الساخن 16023.



الطالبات اثناء تدشين الحملة



توعية الطاب بخطورة المخدرات



جانب من التوعية



طلاب المدرسة الفندقية تعليم فني بسيدي غازي التعليمية



طلاب مجمع مدارس زراعة ميت علوان



طلاب مدرسة الشهيد محمد حسن هاشم الإعدادية



مدرسة الشهيد حسن البدوي الإعدادية بنين، بإدارة دسوق التعليمية



وكيل تعليم كفر الشيخ تناول خطورة المواد المخدرة