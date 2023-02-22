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تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين 15 يوما

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:00 م
تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين 15 يوما متهم- أرشيفية
كتب سليم على – كريم صبحي

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت تلك الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما (مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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