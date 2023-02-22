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تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية "خلية الشروق الثانية" لجلسة 20 مارس

الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:45 م
تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية "خلية الشروق الثانية" لجلسة 20 مارس المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 11 متهما، لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 20 مارس استجواب المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادى عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.


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