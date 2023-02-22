انطلاق حملات يوم الرائدات الاجتماعيات التوعوية بمدن جنوب سيناء

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء ، اليوم حملات توعوية باسم الرائدات الاجتماعيات بمختلف مدن المحافظة للتوعية ببرنامج الألف يوم الذي يتناول فوائد الرضاعة الطبيعية وطرق التغذية السليمة للطفل والتوعية ضد ختان الإناث والتعريف بأضراره الصحية والنفسية.

وقال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أن هذه الحملات التوعوية تأتى في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء، لنشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لأفراد الأسرة المصرية على نحو يدعم الحماية الاجتماعية الشاملة و ترسيخ الوعي الإيجابي في هذه القضايا، وتشجيع المرأة على الإنتاج والادخار وتحسين أوضاع الأسرة المهمة.

وأوضح زيدان أن الحملات تهدف إلى نشر التوعية عن مخاطر ختان الإناث وتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في القضاء على هذه الجريمة، مشيرا إلى أن الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة يقمون بزيارة الأسر وعقد جلسات حوارية معهم بشأن التوعية عن أضرار جريمة ختان البنات.