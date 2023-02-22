انطلاق المؤتمر العلمى لمناقشة أبحاث الطلاب المتميزين فى الجامعات المصرية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج ، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الطبي الأول من نوعه الذي يتضمن مناقشة أبحاث الطلاب المتميزين على مستوى الجمهورية فى المجالات الطبية والتى لها تأثير فعال على الصعيد الطبي والاجتماعي والتعليمي وكيفية التطبيق الفعلي لهذه الأبحاث وتبني الأفكار وتنفيذها بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة وجامعة ميريت بسوهاج وذلك لمدة يومين تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ضياء سليم، استاذ جراحة المسالك البولية بجامعة سوهاج أن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الأول الذي يتناول أبحاث الطلاب المتميزين على مستوى الجمهورية والتى لها تأثير فعال فى المجالات الطبي والاجتماعي والتعليمي وكيفية التطبيق الفعلي لهذه الأبحاث وتبني الأفكار والأبحاث بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأضاف سليم، أن المؤتمر سوف يتضمن أيضا مناقشة أبحاث ودراسات جديدة للاساتذة في نفس المجالات للخروج بتوصيات لها تأثير إيجابي على عمليات التنمية والتطوير والنهوض بمصر .

ولفت الى أن المؤتمر سيشهد مشاركة طلاب واساتذة ممثلين لكافة الجامعات المصرية المختلفة ضمن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الاهتمام بالبحث العلمي ودعم شباب الباحثين والمتميزين من الطلاب وذلك خلال زيارتة الأخيرة لمحافظة سوهاج .

ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر السنوى تحت إشراف الدكتور محمد ضياء سليم، أستاذ المسالك بجامعة سوهاج والدكتور محمد عبد المحسن عميد كلية الطب والدكتور علاء رضوان، رئيس المؤتمر والدكتور أحمد دسوقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والدكتور أحمد شرين مصطفى، مقرر المؤتمر وتستضيف المؤتمر وتنظيمه هذا العام جامعة ميرت بمحافظة سوهاج.