جامعة القناة: توجيه بسرعة رفع مقررات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن شهر مارس القادم سيشهد إنطلاق فاعليات المؤتمرات الطلابية بجميع كليات الجامعة، وذلك استعداداً من قطاع التعليم والطلاب لبدء فاعليات المؤتمر السنوي البحثي العام على مستوى الجامعة والمزمع عقده في الثاني من مايو القادم تحت عنوان " واقع التنمية المستدامة... رؤية مصر 2030، والذي يهدف إلى توعية الطلاب بأهداف ومحاور ورؤية مصر 2023، مع ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة و تنميه ثقافة البحث العلمي، إلى جانب تعزيز المهارات البحثية والإبداع والابتكار، وغرس وتعزيز قيم التنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي، من أجل بناء جسور التواصل العلمي بين طلاب الجامعة في التخصصات المختلفة، و إثراء الساحة الطلابية بعرض ونشر الإنتاج العلمي والإبداعي للطلاب، مع دمج الطلاب في الخطة البحثية للجامعة من خلال رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة في المبادرات المجتمعية وتشجيعهم على مواكبة المستجدات في سوق العمل.

جاء ذلك على رأس الموضوعات التي ناقشها مجلس التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب .

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم على عرض الجدول الزمني لجميع المؤتمرات الطلابية على مستوى الكليات؛ مؤكداً على ضرورة أن تتماشى المؤتمرات مع محاور وأهداف المؤتمر العام، والتي تنقسم إلى أربع محاور رئيسية:-

أولاً العلوم الطبية وتتناول التغذية العلاجية ودورها في الحفاظ على الصحة العامة ، طب الأسرة والحماية من الأمراض المزمنة والوبائية ، الموارد الطبيعية وتأثيراتها العلاجية ، الصحة النفسية والطب والمجتمع ،العلوم الطبية الصيدلانية والتكنولوجيا الحديثة ، مستقبل الرعاية الصحية في مصر ، الصحة العامة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

أما المحور الثانى يدور حول العلوم الأساسية ويعرض للتغيرات المناخية وتأثيراتها ، سلامة الصحة البيئية والمهنية ، الرصد البيئي وحماية البيئة ،تلوث البيئة والتنوع البيولوجى، صحة وسلامة تكنولوجيا الغذاء ،تنمية المجتمعات المحيطة، تنمية الثروة النباتية والحيوانية والإنتاج السمكي ،استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العلوم الأساسية

فيما يختص المحور الثالث بالعلوم الإنسانية ويناقش دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المشروعات القومية ، الزيادة السكانية وتهديد جهود التنمية، التسويق الإلكتروني والأخضر ، دور اللغات وآدابها في استشراف المستقبل، إدارة التغيرات المناخية، ريادة الأعمال وإدارة الموارد البشرية ، التحول الرقمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، السياحة ودورها في التنمية المستدامة، اختلاف الثقافات وتنوع الحضارات(تكامل الحضارات) ،الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة ، تمكين المرأة وضمان حقوقها الاجتماعية ،الإصلاح الاقتصادي والشمول المالي وجهود التنمية.

فيما يختص المحور الرابع- للمؤتمر العام- بالعلوم الهندسية، و يتطرق إلى موضوعات التحول الرقمي والأمن السيبراني ، مؤسسات التعليم وتكنولوجيا المعلومات ، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، العمارة البيئية،مشروعات تحلية ماء البحر وأمن مصر المائي، ريادة الأعمال واستراتيجيات العملية البيئية ، التخطيط العمراني والحفاظ على البيئة ، مواد البناء صديقه البيئة، والبنية التحتية ومبادئ التنمية المستدامة وكذلك التكنولوجيا الحديثة وعلوم الهندسة والحاسب الآلي.

وخلال مجلس التعليم والطلاب طالب "عبد النعيم " بضرورة إعداد تصور لسير العملية التعليمية بالمحاضرات خلال شهر رمضان، مع الأخذ فى الاعتبار تغيير مواعيد السكاشن العملية المنعقدة عند الساعة الخامسة، مع السماح لبعض الكليات إلى عقد محاضرات online على ألا تزيد عن30 % من المقررات الدراسية؛ لافتاً إلى الالتزام التام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والذي حدد موعد امتحانات منتصف الفصل فى 25 مارس وتستمر حتى 6 إبريل على أن تبدأ الامتحانات العملية في 13مايو ، وفى 20 مايو تبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات .

كما شدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة الإسراع فى رفع جميع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية؛ مُعلناً أن الأسبوع القادم آخر موعد لتسجيل مقررات طلاب نظام الساعات المعتمدة .