اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن بدء التدريب فى مجال تصنيع الأسماك بالإسكندرية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:56 م
القوى العاملة تعلن بدء التدريب فى مجال تصنيع الأسماك بالإسكندرية وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، تنظيم برنامج تدريبى فى مجال تصنيع الأسماك، تفعيلاً لبروتوكول التعاون فى مجال التدريب المهنى بين المديرية وإحدى شركات تصنيع الأسماك، لبدء تنفيذ برامج تدريبية للشباب الراغب فى تعلم المهن المقدمة من خلال البروتوكول، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم، والمساهمة بأفكارهم وقدراتهم في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره، أن البرامج التدريبية المقدمة للشباب تشمل شرح كامل عن سلامة الغذاء، وطرق التصنيع الأنشوجة والتونه وجميع الأسماك المدخنة، وطرق التمليح والتخليل والطهي للاسماك بأحدث تكنولوجيا، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء التدريب تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص فى تلك المهن.

وأضاف وكيل المديرية أن التدريب عملى بمقر الشركة ببرج العرب لمدة 11 ساعة مقسمة على 3 أيام والحضور من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا لمن هم من سن 18 الى 45 سنة من حملة المؤهلات المتوسطة وما فوق.

ملء الاستمارة وسيتم التواصل لتحديد ميعاد بدء البرنامج التدريبي من خلال المديرية.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بشأن عقد الاختبار النهائى وختام البرنامج التدريبي لعدد 19 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية البريجات مركز ايتاى البارود، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب من أجل التشغيل وفرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص بالمحافظات.


القوى العاملة

دورات تدريبية للشباب

التدريبات

دورات تدريبية



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