"العلاج الحر" تفحص 1600 منشأة طبية فى دمياط

أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية فى دمياط ، فحص عدة منشآت طبية بنطاق المحافظة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة وتوفير اشتراطات السلامة.

واستهدفت إدارة العلاج الحر تفتيش 1600 منشأة طبية خاصة، تضمنت مستشفيات وعيادات طبية خاصة وتخصصية ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة ومراكز بصريات للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية لتقديم خدمة طبية ملائمة للمرضى.

كما أصدرت 343 رخصة تشغيل للمنشآت الطبية، وذلك عقب الانتهاء من المعاينة والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية طبقا لقانون 51 للمنشآت الطبية غير الحكومية.

وعلى صعيد آخر أصدرت حملات العلاج الحر فى دمياط 164 قرار غلق بموافقة محافظ دمياط لعدم استيفائهم الشروط ومعايير مكافحة العدوى، إضافة إلى رفع الغلق لأكثر من 80 منشأة طبية بعد إزالة أسباب الغلق والالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة.

وتناشد إدارة العلاج الحر الأطباء بالتوجه لإدارة العلاج الحر وسرعة إنهاء إجراءات الترخيص لضمان تقديم خدمة طبية ملائمة للمرضى.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أن هناك متابعات دورية للمنشآت الطبية الخاصة، مشيرا إلى وجود حملات بشكل يومى تستهدف تلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بداخل تلك المراكز بالشكل المطلوب.

وأضاف وكيل صحة دمياط أن قطاع الصحة داخل المحافظة يشهد تطورا كبيرا خلال تلك الفترة، خاصة عقب الانتهاء من بعض المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة حاليا لاسيما أبرزها مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

كما أوضح أيضا استمرار القوافل العلاجية المجانية التى تجوب قرى المحافظة لضمان تغطية كل المناطق داخل دمياط، لاسيما القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية.