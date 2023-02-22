الصين تمنح الأزواج الجدد إجازة مدفوعة مدتها 30 يوما لتعزيز معدل المواليد

كتبت : شيماء عبد المنعم

أكد تقرير صحفى جديد أن بعض الأقاليم الصينية ستمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور، وحسب ما نشر موقع pledgetimes تراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ ستة عقود، وفقا للبيانات الرسمية، في منعطف من المتوقع أن يشير إلى بداية فترة طويلة من التراجع.



معدل المواليد في الصين

سجلت الصين العام الماضي أدنى معدل مواليد

وحسب التقرير سجلت الصين العام الماضي أدنى معدل مواليد على الإطلاق بواقع 6.77 مولود لكل ألف شخص، ويعود هذا التراجع إلى حد كبير إلى سياسة "طفل واحد" التي فُرضت من عام 1980 إلى 2015 والزيادة الكبيرة في تكاليف التعليم التي أثنت الكثيرين من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو دفعتهم لعدم إنجاب أي طفل على الإطلاق.

ويمنح إقليم قانسو شمال غرب البلاد وإقليم شانشي المنتج للفحم 30 يوما الآن بينما يمنح شنجهاي عشرة أيام مع استمرار منح ثلاثة أيام فقط في سيتشوان، في حين نقلت عن يانج هاي يانج، عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية قوله "تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة".

وأضاف يانج أن "تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيا"، موضحا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القوى العاملة وتحفيز الاستهلاك.

وأشار يانج إلى أن هناك حاجة إلى مجموعة من السياسات الداعمة الأخرى، بما في ذلك إعانات الإسكان وإجازة الأبوة المدفوعة.