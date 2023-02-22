اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان والصين تعقدان أول حوار أمنى مشترك منذ 4 سنوات

الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:27 ص
اليابان والصين تعقدان أول حوار أمنى مشترك منذ 4 سنوات الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

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ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن عددا من كبار المسؤولين اليابانيين والصينيين عقدوا، اليوم الأربعاء، أول حوار أمني مشترك منذ أربع سنوات في محاولة للحفاظ على الثقة المتبادلة وتعزيزها.

وأضافت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه في بداية المحادثات، أعرب النائب الأول لوزير الخارجية الياباني شيجيو يامادا عن قلقه بشأن "بالونات التجسس الصينية المشتبه بها وأنشطة (بكين) العسكرية المكثفة" .. مشيرة إلى أنه حضر الاجتماع أتسوشي أندو نائب المدير العام لمكتب سياسة الدفاع بوزارة الدفاع اليابانية وتشانج باو تشون نائب مدير مكتب التعاون العسكري الدولي باللجنة العسكرية المركزية الصينية. 

وقالت مصادر حكومية يابانية، وفقا للوكالة ، إنه من المرجح أن يوافق مسؤولو الشؤون الخارجية والدفاع في البلدين - خلال الاجتماع - على مواصلة العمل معا لبناء علاقات ثنائية بناءة ومستقرة.

وجرى الحوار الأمني الياباني الصيني سابقًا في بكين في فبراير 2019.

 


اليابان

الصين

وزارة الخارجية الصينية

الحكومة اليابانية



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