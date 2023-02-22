اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: بدء استقبال المسافرين للحج بالمستشفيات لتوقيع الكشف الطبى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:00 ص
الصحة: بدء استقبال المسافرين للحج بالمستشفيات لتوقيع الكشف الطبى وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت مستشفيات وزارة الصحة والسكان استقبال المسافرين للحج لتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومنحهم التقارير الطبية المطلوبة لاستكمال أوراق السفر ضمن حج القرعة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن رسوم الكشف الطبى للحج، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم إجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج طبقا للنموذج الذى تم التوافق على والتحاليل اللازمة للكشف، وهى: 
 
١- صورة دم كاملة.
٢- تحليل وظائ كبد.
٣-تحلي وظائف كلى.
٤- أشعة عادية على الصدر. 
 
وأشارت الوزارة إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج مع  بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقدم الحجر الصحي بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض في مطار القاهرة.
 
وتنظم البعثة الطبية عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، وتتضمن الندوات كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.

الصحة

الحج

حج القرعة

الحالات المرضية الممنوعة من الحج

تليف الرئة

الحوامل

الفشل الكلوى

اليوم السابع بلس

الكشف الطبي للحج

الحجاج

اجراءات الحج

الاجراءات الصحية للحج



الموضوعات المتعلقة

حسين أبو حجاج يستأنف تصوير مشاهده فى الكبير قوى بعد تعافيه من الإصابة.. فيديو

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:00 م

الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات والمراكز الطبية 500 جنيه

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:40 م

وزارة الصحة تعلن تفاصيل منظومة الكشف الطبى لسفر الحجاج 2023.. رسوم الكشف الطبى بالمستشفيات والمراكز الطبية 500 جنيه.. و4 تحاليل مهمة للتأكد من سلامة الحاج.. وتكشف 7 حالات مرضية ممنوعة من السفر حرصا على صحتهم

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:45 م

إقبال كبير من المواطنين للتقديم لحج القرعة.. إجراء القرعة علانية عبر بوابة الحج الموحد.. استبعاد الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة ومرضى الغسيل الكلوي من السفر.. وتسهيلات كبيرة من الداخلية لضيوف الرحمن

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:00 م

أخبار مصر.. رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات والمراكز الطبية 500 جنيه

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة